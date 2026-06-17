La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 18 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Le tensioni tra Orhan e Sengül esplodono quando lei si oppone a ospitare ancora i nipoti per motivi economici. Per evitare ulteriori conflitti, Kadir decide di trasferirsi con i fratelli nel pollaio e trova lavoro come lavapiatti per mantenerli.
Nel frattempo, Sengül, venuta a sapere che Veli lavorava senza assicurazione, si reca da Akif con Emel e Asiye e cerca di ottenere un aiuto economico.
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