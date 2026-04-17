Le Iene: cambiamento climatico e pericolo Vespe Orientali Ogni anno in Italia circa venti persone muoiono a causa della puntura di api, vespe e vespe orientalis per shock anafilattico. Le iena Cizco ci fa vedere cosa fare quando si viene punti da questi imenotteri.



E-Planet: Clima estremo, il caso del Pakistan

Il Pakistan è uno dei luoghi del mondo dove gli effetti dei cambiamenti climatici sono più visibili e distruttivi.