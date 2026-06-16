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Zona Bianca

ANTICIPAZIONI16 giugno 2026

Zona Bianca, le anticipazioni del 17 giugno

Tra i temi della prossima puntata anche le ultime notizie sull’accordo di pace tra USA e Iran, gli sviluppi del giallo di Garlasco e la svolta nel caso di Pierina Paganelli
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Mercoledì 17 giugno torna Zona Bianca, in prima serata su Retequattro, condotto da Giuseppe Brindisi.

Al centro della puntata, un focus sull’accordo di pace tra America e Iran con un’analisi della figura del Presidente americano Donald Trump e dell’influenza degli Stati Uniti nel contesto internazionale generata da questa intesa.

Giuseppe Brindisi alla conduzione di Zona Bianca
Giuseppe Brindisi alla conduzione di Zona Bianca

Con il commento degli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, e il consulente della difesa di Andrea Sempio, Armando Palmegiani, spazio al giallo di Garlasco con tutti gli aggiornamenti sui vari sviluppi.

Infine, una pagina sul caso di Pierina Paganelli, dopo l’assoluzione di Louis Dassilva.

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