Mario Roggero, il video inedito dei consulenti che ricostruisce la rapina al gioielliere

La simulazione è stata realizzata dal consulente della difesa Fabrizio Vinardi, ingegnere forense e docente universitario, seguendo il racconto che il gioielliere e la sua famiglia hanno fatto agli inquirenti. Secondo questa ricostruzione sarebbero stati tre i momenti fondamentali della rapina . Nella prima fase, Mario Roggero è barricato dentro il laboratorio e nel mentre i rapinatori avrebbero chiesto alla moglie di aprire la porta del laboratorio aggredendola. Roggero, dopo aver sentito le grida della moglie, si sarebbe precipitato fuori dal laboratorio e a quel punto sarebbe avvenuta la seconda colluttazione. Ed è qui, che secondo i consulenti della difesa, il rapinatore avrebbe iniziato una sorta di conto alla rovescia puntando la pistola - che poi si sarebbe scoperto essere finta - al gioielliere, minacciandolo di morte se non avesse collaborato. Stando a questa ricostruzione, Mario Roggero e la sua famiglia avrebbero subito due aggressioni nel giro di pochi secondi.

Zona Bianca torna sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che lo avevano derubato. La trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi manda in onda un video esclusivo che tenta di ricostruire gli attimi della rapina e della colluttazione che sono avvenuti nei punti ciechi della gioielleria di Roggero, ovvero i punti non coperti dalle telecamere di sicurezza.

La terza e ultima fase della rapina, che la difesa considera fondamentale, è quando sarebbe stato chiesto a Mario Roggero dove tenesse i soldi. L'uomo avrebbe aperto la cassa e in quel momento uno dei rapinatori avrebbe deciso di percuotere per la seconda volta la moglie del gioielliere. Questa sequenza è documentata anche dai video delle telecamere di sorveglianza. Poco dopo, Roggero avrebbe preso la pistola e avrebbe rincorso i rapinatori fuori dalla gioielleria.

Dopo che la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi, Mario Roggero è detenuto presso il carcere di Bollate. Prima di entrare nel penitenziario, l'uomo ha parlato con i giornalisti in merito alla richiesta di grazia ufficialmente inoltrata al Presidente Mattarella dalla moglie Mariangela Sandrone. "Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Matterella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e poi vedere", ha dichiarato Mario Roggero.

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