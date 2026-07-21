Abderrahim Fakir morto ammanettato a Bologna, il sindacato di Polizia: "Intervento fatto secondo regolamento"

A Morning News si parla del caso di Abderrahim Fakir, cittadino marocchino di 42 anni morto ammanettato durante un intervento della Polizia di Stato a Bologna. I fatti risalgono al 19 luglio, quando le forze dell'ordine sono intervenute nel quartiere Pilastro dopo le segnalazioni da parte dei residenti per la presenza di un uomo in forte stato di agitazione.

Alla trasmissione condotta da Dario Maltese interviene Pasquale Griesi della Federazione Sindacale di Polizia (FSP). "Alla luce di quello che abbiamo visto dalle immagini penso che, avendo fatto oltretutto oltre 10 anni di volante, l'intervento è stato fatto a grandi linee secondo regolamento, né più né meno - dice il segretario - L'ammanettamento che è stato fatto non ha avuto atteggiamenti fuori dalle linee da parte dei colleghi, da quello che ho notato dai video, ripeto. Poi ci sono altri video, ci sarà qualcun altro che giudicherà quello che noi abbiamo fatto".