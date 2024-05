Viola come il mare, grandi numeri per l'esordio della seconda stagione

Grandi numeri per l'esordio della nuova stagione di Viola come il mare, la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman. La prima puntata della serie è stata vista da quasi 4 milioni di spettatori (3.861.000) su Canale 5 e Mediaset Infinity. In particolare, su Canale 5, Viola come il mare si è aggiudicata la serata con 2.899.000 telespettatori e una share del 16.70% (19.03% sul target commerciale). Sulla piattaforma Mediaset Infinity, la prima puntata della serie è stata vista da 963.000 individui. Mediaset, per la prima volta, ha anticipato la messa in onda televisiva su Canale 5 di Viola come il mare con una visione gratuita delle prime 3 puntate sulla piattaforma Mediaset Infinity con un riscontro eccezionale. La serie è il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital con oltre 4 milioni di ore viste in poco più di una settimana.

Viola come il mare, co-prodotta da RTI e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle) è una coproduzione Rti e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle), liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini "Conosci l'estate?". Il secondo episodio della serie sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 giovedì 9 maggio. Giancarlo Scheri, Direttore Canale 5: "Grande conferma, per la seconda stagione di Viola come il mare. La serie Lux Vide-Fremantle, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, piace al pubblico di Canale 5 e di Mediaset Infinity, sia per l'ottima realizzazione, sia per i volti, molto amati, di Francesca Chillemi e Can Yaman. Ringrazio Matilde e Luca Bernabei, per l'eccellente collaborazione con la direzione Fiction Mediaset, che premia il Gruppo dal punto di vista editoriale e degli ascolti". Luca Bernabei, AD Lux Vide: "Orgogliosi di questo risultato congiunto di Lux Vide e Mediaset. Ringrazio la Rete per aver rinnovato la fiducia in questo amatissimo progetto e siamo onorati che la seconda stagione di Viola come il mare sia stata la prima serie Mediaset presentata in anteprima su Mediaset Infinity! Ringrazio per questo risultato il grande lavoro del nostro reparto Editoriale, di Francesca Chillemi e Can Yaman, di tutto il cast, della crew e di tutti i reparti Lux. Con la Direzione Fiction e con i registi Alexis Sweet e Laszlo Barbo abbiamo lavorato per realizzare una stagione ancora più coinvolgente, uno sforzo che il pubblico ha premiato anche in anteprima streaming su Mediaset Infinity con oltre quattro milioni di ore viste, che danno ancora più rilevanza all'ottimo risultato della prima serata con quasi tre milioni di spettatori!".