La seconda puntata di Viola come il mare 2 andrà in onda giovedì 9 maggio in prima serata su Canale 5

Viola come il mare 2: quando va in onda la seconda puntata

Dopo la messa in onda della prima puntata di Viola come il mare 2, la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman è pronta a conquistare il pubblico televisivo.

Scopriamo quando andrà in onda la seconda puntata di Viola come il mare 2 in tv.

Quando va in onda in tv la seconda puntata di Viola come il mare 2?

Giovedì 9 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata della seconda stagione di Viola come il mare.

Le avventure e le indagini di Viola Vitale e l'Ispettore Francesco Demir continuano tra segreti del loro passato e nuovi misteri.

Le prime tre puntate della seconda stagione di Viola come il mare sono disponibili in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Francesca Chillemi (Viola) e Can Yaman (Francesco Demir) in Viola come il mare 2

Viola come il mare 2, le anticipazioni della seconda puntata

Viola e il nuovo PM Matteo Ferrara sono sempre più vicini: nuotano insieme, scherzano e sembrano ogni giorno più affiatati. Sebbene provi a mostrarsi impassibile, Demir è infastidito e geloso.

Il caso di una donna uccisa in casa di sua madre, magistrato in pensione e affetta da demenza senile, porta Viola a commuoversi per la dedizione del compagno della giudice, innamorato e votato al bene della sua donna.

Il secondo caso riguarda l'aggressione ad una dottoressa finita in coma: Viola e Demir indagano sui colleghi della donna, arrivando a trovare un inatteso legame con la redazione di Sicilia Web News.

