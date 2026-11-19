Nella terza puntata della terza stagione di Viola come il mare, in onda mercoledì 18 novembre in prima serata su Canale 5, Alice ha un malore in carcere e viene portata in ospedale. Lì, Viola e suo padre scoprono che la ragazza è incinta.

Successivamente Viola avrà un confronto con sua sorella Alice, durante il quale le confiderà di avere la stessa malattia di loro papà.

Nel mentre, Viola sospetta che Max abbia un'amante e che quindi tradisca la sua fidanzata Ginevra. Max aiuta Viola a liberarsi del suo anello di fidanzamento regalatole da Francesco.

Nei giorni successivi, Viola va a una festa organizzata a casa di Max. Come evolverà il loro rapporto?



Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti e le reazioni degli spettatori su X della terza puntata della serie che vede protagonisti Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao.



La quarta puntata è già disponibile in anteprima su Mediaset Infinity.

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