Nella nuova puntata di venerdì 20 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Salih viene ferito gravemente.
Ferman ed Efsane vanno in ospedale per stare vicino alla loro bimba, ma proprio in quel momento la piccola ha una crisi e i medici intervengono per provare a salvarla.
Kursat mantiene la parola data a Mahir: gli rivela il luogo in cui Ozan nasconde la merce.
Durante un blitz della polizia, Salih viene ferito gravemente.