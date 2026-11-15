La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 15 novembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Asaf comunica a Ferman di aver deciso di approvare il suo matrimonio con Efsane e gli consegna un cospicuo assegno affinché possa provvedere alla sua famiglia. Il giovane, che stava per confessargli di aver scoperto di non essere suo figlio, decide così di fare un passo indietro.

Nel frattempo, Kursat rivela a Mahir di volerlo aiutare, poiché teme che a Canfeza possa accadere qualcosa di grave.

Durante un evento di beneficenza organizzato nella residenza degli Yilmaz, Canfeza affronta Sare e le confessa di sapere che non è la figlia di Kursat. La rivelazione sconvolge la ragazza, che reagisce con rabbia e si allontana in preda all'agitazione.

Poco dopo, la figlia di Ozan, mentre gioca con arco e frecce, colpisce accidentalmente Afet al braccio, ferendola.

Più tardi, Canfeza si apre con Mahir e gli confida tutta la sua tristezza, sia per l'incidente che ha coinvolto sua nonna sia per il duro scontro avuto con Sare. Mahir cerca di rassicurarla.



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