Racconto di una notte, il riassunto dell'8 novembre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 8 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir organizza un'operazione di salvataggio per liberare Ferman, ma quando arriva da lui scopre che la situazione è ben diversa.
Nel frattempo, un ragazzo si offre di aiutare Canfeza a fare manovra, ma finisce per rubarle l'auto.
Canfeza si apre con Mahir, raccontandogli alcuni ricordi d'infanzia, arrivando a parlare del futuro e della famiglia che vogliono costruire insieme. Salih aggiorna Mahir sulle indagini e gli dice di aver scoperto che Ozan ha fatto visita a Selim in carcere.
Asaf propone a Mahir di prendere le redini della famiglia Yilmaz, ma lui non è disposto ad abbandonare il suo lavoro.
Infine, Mahir organizza una festa a sorpresa per il compleanno di Canfeza.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda l'8 novembre in prima serata su Canale 5.