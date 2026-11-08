Racconto di una notte, il riassunto dell'8 novembre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 8 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir organizza un'operazione di salvataggio per liberare Ferman, ma quando arriva da lui scopre che la situazione è ben diversa.

Nel frattempo, un ragazzo si offre di aiutare Canfeza a fare manovra, ma finisce per rubarle l'auto.



Canfeza si apre con Mahir, raccontandogli alcuni ricordi d'infanzia, arrivando a parlare del futuro e della famiglia che vogliono costruire insieme. Salih aggiorna Mahir sulle indagini e gli dice di aver scoperto che Ozan ha fatto visita a Selim in carcere.



Asaf propone a Mahir di prendere le redini della famiglia Yilmaz, ma lui non è disposto ad abbandonare il suo lavoro.

Infine, Mahir organizza una festa a sorpresa per il compleanno di Canfeza.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda l'8 novembre in prima serata su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE