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Racconto di una notte
SERIE TV08 novembre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 15 novembre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della serie Racconto di una notte, in onda domenica 15 novembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 15 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza viene rapita.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 15 novembre

Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Mentre attraversa la strada, Efsane viene investita da un'auto. In ospedale la situazione precipita.

Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet, mentre Salih comunica a Mahir l'esito della riesumazione della tomba di Selim.

Mentre è al telefono con Mahir, Canfeza viene sequestrata da un uomo sconosciuto.

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