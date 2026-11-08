Nella nuova puntata di domenica 15 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza viene rapita.
Mentre attraversa la strada, Efsane viene investita da un'auto. In ospedale la situazione precipita.
Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet, mentre Salih comunica a Mahir l'esito della riesumazione della tomba di Selim.
Mentre è al telefono con Mahir, Canfeza viene sequestrata da un uomo sconosciuto.