Nella nuova puntata di domenica 6 dicembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir fa una scoperta sconvolgente.
Salih avverte Mahir che sta per dare inizio all'operazione per arrestare Ozan.
Ozan, prima di arrendersi, fa vedere a Mahir il video di suo padre.
Mahir fa così una scoperta sconvolgente: capisce che dietro a tutta l'organizzazione criminale c'è proprio suo nonno, che è, a questo punto, il mandante dell'omicidio del suo stesso figlio.