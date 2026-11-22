Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 22 novembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Asaf continua a essere minacciato e teme che Mahir scopra la verità sul video di Mehmet, mentre il nipote trova una chiavetta sospetta in casa.

Salih esce dalla terapia intensiva, ma respinge freddamente Sare, senza intenzione di perdonarla.

Nel frattempo, Canfeza annuncia a Mahir di essere incinta e lui decide di intestarle la casa dei nonni, sconvolgendo Afet.

Durante i rispettivi addii al celibato e nubilato di Ferman e Efsane, Sare e Handan fotografano Canfeza in una situazione apparentemente compromettente.

Alla villa, infine, Afet teme le conseguenze dopo che Canfeza ha ascoltato una conversazione sulla morte di Sevde.



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