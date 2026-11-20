La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda venerdì 20 novembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel corso di un blitz della polizia, Salih viene ferito gravemente e Mahir si rende conto troppo tardi che il ragazzo non indossava il giubbotto antiproiettile. Fortunatamente, dopo un delicato intervento in ospedale, Salih è fuori pericolo.

La tensione, però, resta alta: Afet e Asaf, sapendo che l'obiettivo era Mahir, riaccendono la propria ostilità contro i Kilimci, trattando male anche Canfeza. La giovane, che ormai ha scoperto che il suocero è un criminale, è indecisa se raccontare tutto a Mahir o seguire il consiglio del padre e tenere tutto per sé.

A complicare le cose è l'arrivo di Sare a casa Yilmaz; lei e Canfeza hanno una nuova discussione e Canfeza precipita dalle scale. Per fortuna non si fa troppo male, ma si reca in ospedale per un controllo e lì fa una scoperta inaspettata: è incinta.

Intanto, la figlia di Ferman ed Efsane è ancora in pericolo di vita.



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