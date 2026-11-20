La puntata di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda venerdì 20 novembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata di venerdì 20 novembre in prima serata di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel corso di un blitz della polizia, Salih viene ferito gravemente e Mahir si rende conto troppo tardi che il ragazzo non indossava il giubbotto antiproiettile. Fortunatamente, dopo un delicato intervento in ospedale, Salih è fuori pericolo.
La tensione, però, resta alta: Afet e Asaf, sapendo che l'obiettivo era Mahir, riaccendono la propria ostilità contro i Kilimci, trattando male anche Canfeza. La giovane, che ormai ha scoperto che il suocero è un criminale, è indecisa se raccontare tutto a Mahir o seguire il consiglio del padre e tenere tutto per sé.
A complicare le cose è l'arrivo di Sare a casa Yilmaz; lei e Canfeza hanno una nuova discussione e Canfeza precipita dalle scale. Per fortuna non si fa troppo male, ma si reca in ospedale per un controllo e lì fa una scoperta inaspettata: è incinta.
Intanto, la figlia di Ferman ed Efsane è ancora in pericolo di vita.