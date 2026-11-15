Racconto di una notte, il riassunto del 15 novembre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 15 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Efsane, dopo un incontro segreto con Asaf, viene investita e la sua bambina viene fatta nascere d’urgenza.
Nel frattempo, Ferman scopre di non essere il figlio biologico di Asaf e Afet, ma decide di non affrontarlo subito.
Canfeza viene rapita da uno sconosciuto e successivamente ritrovata da Mahir che, dopo averla portata in ospedale per alcuni controlli, decide di trasferirsi con lei alla villa per ragioni di sicurezza.
Kursat rivela a Mahir di volerlo aiutare, temendo che possa succedere qualcosa di grave a Canfeza, che nel frattempo affronta Sare e le confessa di sapere che non è la figlia di Kursat.
Infine, Afet viene ferita accidentalmente dalla figlia di Ozan.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda il 15 novembre in prima serata su Canale 5.