Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 22 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir, dopo aver trovato casa sua sottosopra, trova la chiavetta con il video di Mehmet.

Salih esce dalla terapia intensiva, ma rimane in ospedale per dei controlli. Sare va a fargli visita ma lui si comporta in modo freddo e le fa capire che non ha intenzione di perdonarla. Nel mentre, Canfeza organizza una sorpresa per annunciare a Mahir della gravidanza.

Efsane festeggia il suo addio al nubilato con Canfeza, Gulizar e Sureyya nello stesso ristorante in cui stanno cenando Sare e Handan.

Infine, Canfeza scopre la verità su Sevde.



Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda il 22 novembre in prima serata su Canale 5.

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