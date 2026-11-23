Nella nuova puntata di domenica 29 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir e Canfeza si sposano nuovamente.
Mahir propone a Canfeza di sposarsi nuovamente: un gesto simbolico per dare valore alla loro unione e permettere ai rispettivi familiari di essere presenti, dato che le prime nozze erano state celebrate in solitudine.
Nel frattempo, Kursat attraversa una profonda crisi: tormentato dai dubbi, non sa come agire né quale dei suoi figli proteggere.