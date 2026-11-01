Racconto di una notte, il riassunto dell'1 novembre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 1 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir e Canfeza lasciano la casa del signor Veli e si precipitano in una fabbrica di scarpe abbandonata pensando di trovare Gocke, ma in realtà è il luogo in cui Mahir ha organizzato una sorpresa a Canfeza.
Nel frattempo, Sureyya e Afet cercano di combinare il matrimonio tra Fatma e il signor Seref, ma l’incontro prende una piega inaspettata, con l’uomo che si invaghisce e chiede la mano di Sureyya.
Gulizar, invece, affronta Asaf e si rifiuta di restituire ciò che suo figlio le ha lasciato. Asaf poi sviene, dopo aver ricevuto un videomessaggio di Ferman in cui dice di essere stato rapito e aver bisogno di aiuto.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda l'1 novembre in prima serata su Canale 5.