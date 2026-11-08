Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 8 novembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Canfeza si confida con Mahir lasciandosi andare a dolorosi ricordi d'infanzia, come quello della bicicletta che tanto desiderava da bambina, ma che suo padre non le ha mai voluto regalare. I due parlano anche del futuro e del desiderio di diventare genitori, prendendo la decisione di provare ad avere un figlio.

Nel frattempo, mentre Felek si trova a casa di Mahir e Canfeza per aiutarli con le pulizie, riceve un misterioso pacco da un corriere.

Sul fronte delle indagini, Salih e Mahir scoprono che Ozan è andato in carcere a trovare Selim e restano in attesa dell'esito della riesumazione della tomba. Nel frattempo, Ozan propone a Kursat di mettersi in affari insieme.

Intanto, Ferman porta in laboratorio i campioni per analizzare il DNA di Afet e Asaf.

Infine, Mahir riceve una telefonata da Asaf, che gli propone di abbandonare il suo attuale lavoro per prendere ufficialmente in mano le redini della famiglia Yilmaz.



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