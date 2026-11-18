La quarta puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in anteprima in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity e mercoledì 25 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Max e Viola indagano insieme e iniziano a vedersi spesso, anche fuori dal lavoro.

Una sera, durante l’ennesimo blackout a casa di Max, si ritrovano più vicini del solito e vengono sorpresi da Ginevra, la fidanzata di Max, rientrata in anticipo da un viaggio.

Viola, però, racconta a Tamara che è stato solo un errore e che non cambierà nulla. Può davvero bastare una parola a fermare tutto quello che sta nascendo Viola e Max?

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