Viola come il mare 2, il riassunto e le reazioni all'ultima puntata

Il riassunto dell'ultimo episodio della seconda stagione della serie con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, andata in onda giovedì 6 giugno

Nella sesta e ultima puntata della seconda stagione di Viola come il mare, in onda giovedì 6 giugno in prima serata su Canale 5, Turi è il principale sospettato di un omicidio e dichiara il suo amore a Camilla.

Viola non trova il coraggio per parlare a Demir della sinestesia e decide di allontanarlo. Poi perdona suo padre Leonardo e gli chiede come evolverà la malattia.

Leonardo fornisce a Demir alcune informazioni sul criminale Valerio Tagliaferro.

Nel frattempo, Viola non riesce più ad utilizzare la sinestesia e Demir le dichiara il suo amore baciandola.

Demir riesce a rintracciare Valerio Tagliaferro, che però gli spara. Per scoprire se Demir si salva e come va a finire la storia con Viola, guarda l'ultima puntata di Viola come il mare 2 su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti e le reazioni degli spettatori su X dell'ultima puntata della serie che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

