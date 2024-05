Viola come il mare 2, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata

Il riassunto del secondo episodio della seconda stagione della serie che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, andata in onda giovedì 9 maggio

Nella seconda puntata della seconda stagione di Viola come il mare, in onda giovedì 9 maggio in prima serata su Canale 5, Francesco Demir e Viola Vitale indagano sull'omicidio di una donna uccisa in casa di sua madre e sull'aggressione ad una dottoressa finita in coma.

Nonostante provi a essere impassibile, Demir si dimostra geloso del nuovo PM Matteo Ferrara, poi chiede a Turi di aiutarlo a scoprire se Viola è sua sorella.

Francesco e Viola si rendono conto di avere molte cose in comune e leggono i risultati del test del DNA: sono veramente fratello e sorella? La soluzione è nella seconda puntata di Viola come il mare 2, disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti e le reazioni degli spettatori su X della seconda puntata della serie che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE