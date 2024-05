Viola come il mare 2, la quinta puntata in streaming

La quinta puntata di Viola come il mare 2 è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

La quinta puntata di Viola come il mare 2 è disponibile in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity. Come si evolverà il rapporto fra Viola Vitale (Francesca Chillemi) e Francesco Demir (Can Yaman) nel quinto episodio?

Nel video qui sopra, potete vedere la quinta puntata della serie, ma tutta la stagione completa di Viola come il mare 2 è già disponibile su Mediaset Infinity.

Dal 3 maggio, Viola come il mare 2 va inoltre in onda in prima visione assoluta su Canale 5.

Viola come il mare 2, la trama della quinta puntata

Demir e Viola, sempre più affiatati, si occupano della piccola Johanna, in attesa del ritorno di Farah.

Il caso di Pietro Leone, un giovane motocilista costretto su una sedia a rotelle, colpisce particolarmente Viola che, con l'avanzare della malattia, ha rinunciato al suo sogno di famiglia. Intanto Sonia, ripresasi dal coma, lascia Palermo per una località protetta.

Un nuovo caso di omicidio coinvolge da vicino Francesco e Viola, e l'accusato è proprio il compagno di Farah e padre di Johanna.

