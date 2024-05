Il calendario ufficiale di Viola come il mare 2 vi aspetta in edicola dal 22 maggio con 12 immagini in maxi formato della serie

Le avventure e le emozionanti storie dell'ispettore Francesco Demir (Can Yaman) e della giornalista Viola Vitale (Francesca Chillemi) arrivano in edicola.

I fan della seconda stagione di Viola come il mare potranno trovare il calendario ufficiale e i dvd della serie.

Viola come il mare 2, il calendario in edicola

I poster con il calendario di Viola come il mare raccolgono 12 immagini in maxi formato di Francesca Chillemi, Can Yaman e gli altri protagonisti della seconda stagione della serie.

Dodici scatti con i volti, i momenti e le emozioni più intense che illustrano la storia della giornalista Viola Vitale e l’ispettore di polizia Francesco Demir.

Una storia che viene ripercorsa anche attraverso le battute più romantiche: a ogni mese è associata una frase che descrive il tormentato “tira e molla” dei due personaggi principali, travolti da un amore costellato di incertezze e desideri.

Il calendario ufficiale di Viola come il mare (che copre i mesi da luglio 2024 a dicembre 2025) è disponibile in edicola dal 22 maggio ed è edito da Fivestore.

Viola come il mare 2, i dvd della seconda stagione in edicola

Tre dvd raccolgono tutti gli episodi della seconda stagione di Viola come il mare. Sullo sfondo di un'assolata Palermo, Viola e Demir continuano a seguire dei casi l'uno accanto all'altro.

Nella redazione di Viola è tutto cambiato: nuovo editore, nuova direttrice, nuovi colleghi. Mentre Demir si confronta con l'arrivo di Matteo Ferrara, nuovo rigido PM, un incidente manda in coma sua madre, tornata in città con l'intenzione di rivelare a Francesco l'identità del suo vero padre.

Non perdete i dvd della seconda stagione di Viola come il Mare, in edicola a partire da sabato 8 giugno!

