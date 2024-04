Scopriamo a che ora saranno disponibili le prime tre puntate di Viola come il mare 2 in streaming su Mediaset Infinity dal 24 aprile

I primi tre episodi di Viola come il mare 2 saranno disponibili da mercoledì 24 aprile in esclusiva su Mediaset Infinity.

D al 3 maggio, Viola come il mare 2, seconda stagione della serie con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5.

Scopriamo a che ora saranno disponibili le prime tre puntate di Viola come il mare 2 sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Viola come il mare 2: a che ora escono le prime tre puntate

I primi tre episodi di Viola come il mare 2 saranno disponibili mercoledì 24 aprile dalle ore 7:00 in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity, trovate anche tutto quello che c'è da sapere su Viola come il mare 2, dal cast della serie alle anticipazioni e tanto altro.

Inoltre, potete vedere in streaming tutte le puntate della prima stagione di Viola come il mare.

Francesca Chillemi (Viola) e Can Yaman (Francesco) in Viola come il mare 2

Viola come il mare, com'è finita la prima stagione

Nell'ultima puntata di Viola come il mare, Viola ha rivelato a Francesco di non essere in grado di vedere il suo colore e i due quasi si sono baciati.

Viola ha invitato Francesco a cena, ma lui se ne è andato con una scusa. Inoltre, la giornalista ha scoperto da Don Andrea che suo padre è morto.

Nel frattempo, Francesco Demir è riuscito a trovare la talpa della procura che cercava di depistare le indagini sul traffico di esseri umani. Si tratta di Santo Buscemi, suo mentore e Pubblico Ministero di Palermo. Quest'ultimo ha rapito Viola, ma Francesco è riuscito a salvarla.a

