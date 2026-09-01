Garlasco, l'avvocato De Rensis: "Non ho mai passato nulla a nessun giornalista e mai lo farò"

A Verità Nascoste - Il Diario torna ospite Antonio De Rensis, avvocato che segue Alberto Stasi nel caso Garlasco, dopo l'esposto presentato dalla famiglia Cappa negli uffici della Procura di Milano il 22 aprile 2026. Nell'esposto, Stefania Cappa metterebbe per iscritto l'ipotesi di una regia organizzata alle spalle delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

In merito ai reati contestati a De Rensis dall'avvocato di Stefania Cappa, il legale di Stasi dichiara: "Io rinnovo pubblicamente dicendo alla stimatissima collega che qualora voglia le do a disposizione il mio cellulare, con un atto ufficiale. Lei se lo guarda, insieme ai suoi tecnici, lo scrutano, e chissà che qualcosa che è considerato maxi non diventi micro".

In merito ad eventuali richieste di atti e carte da parte della stampa, l'avvocato De Rensis precisa: "Il conduttore della signora Ingrosso, Salvo Sottile, mi chiama e mi dice: 'Siccome non riesce (Chiara Ingosso, ndr) a trovare degli spunti, non è che ha...'. E io rispondo: 'Dottore, lei sa che io non passo informazioni, non passo carte, io l'unica cosa che posso fare è metterla in contatto con Alessandro De Giuseppe, poi vedranno loro. Io non faccio altro perché non mi occupo di questo".

L'avvocato Antonio De Rensis prosegue rivolgendosi a Milo Infante, conduttore di Verità Nascoste - Il Diario: "Sa perché non ho mai passato gli atti? Perché se un giornalista mi stima lo deve fare per ciò che faccio, non per quello che gli do. Non ho mai dato niente e mai darò nulla alla stampa".