Famiglia nel bosco, l'avvocato sul rientro dei bambini: "Abbiamo buttato una settimana"

A Verità nascoste – Il diario, l'avvocato della famiglia nel bosco spiega i tempi dell'iter burocratico che riguarda il rientro a casa dei tre figli minori di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

"Finalmente abbiamo avuto una risposta questa mattina. Sono stato raggiunto da una telefonata e mi hanno informato che domani risponderanno alla nostra e-mail e nei primissimi giorni della settimana prossima, avremo questa riunione per cominciare a mettere a terra intanto in via provvisoria l'ordinanza", spiega il legale.

Pillon denuncia i tempi con cui l'amministrazione avrebbe risposto alle richieste della difesa: "Abbiamo buttato una settimana che poteva essere utilizzata per cominciare a riportare i bambini a casa. Questo purtroppo fa parte di quei tempi della burocrazia italiana che io tutte le volte soffro a dover sopportare. Non è colpa di nessuno, però...".

Lo stesso legale evidenzia però una contraddizione nel provvedimento: "Abbiamo tolto i figli dalla casa del bosco perché dicevamo che era un luogo pericolosissimo, che avrebbe potuto crollare da un momento all'altro sulla testa dei bambini, e poi invece adesso diciamo che va bene riportarli lì perché così stanno con i loro animali. Forse si poteva trovare un modo diverso per affrontare il problema anche prima".