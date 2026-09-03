Famiglia nel bosco, l'avvocato sul rientro dei bambini: "Abbiamo buttato una settimana"

A Verità nascoste – Il diario, l'avvocato della famiglia nel bosco spiega i tempi dell'iter burocratico che riguarda il rientro a casa dei tre figli minori di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.
"Finalmente abbiamo avuto una risposta questa mattina. Sono stato raggiunto da una telefonata e mi hanno informato che domani risponderanno alla nostra e-mail e nei primissimi giorni della settimana prossima, avremo questa riunione per cominciare a mettere a terra intanto in via provvisoria l'ordinanza", spiega il legale.
Pillon denuncia i tempi con cui l'amministrazione avrebbe risposto alle richieste della difesa: "Abbiamo buttato una settimana che poteva essere utilizzata per cominciare a riportare i bambini a casa. Questo purtroppo fa parte di quei tempi della burocrazia italiana che io tutte le volte soffro a dover sopportare. Non è colpa di nessuno, però...".
Lo stesso legale evidenzia però una contraddizione nel provvedimento: "Abbiamo tolto i figli dalla casa del bosco perché dicevamo che era un luogo pericolosissimo, che avrebbe potuto crollare da un momento all'altro sulla testa dei bambini, e poi invece adesso diciamo che va bene riportarli lì perché così stanno con i loro animali. Forse si poteva trovare un modo diverso per affrontare il problema anche prima".
Il caso della famiglia nel bosco riguarda Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la cui responsabilità genitoriale sui tre figli minori è stata sospesa dal Tribunale dei Minorenni dell'Aquila nel tardo 2024, per via di un disagio abitativo e della scelta della coppia di non iscrivere i bambini a una scuola formale, optando per l'unschooling. I tre bambini erano stati inizialmente collocati insieme alla madre in una casa famiglia a Vasto, da cui Catherine è stata poi allontanata a marzo 2025 su disposizione del tribunale.
Nel tentativo di riottenere l'affidamento dei figli, i genitori avrebbero nel frattempo adempiuto alle prescrizioni delle autorità: avrebbero completato il ciclo vaccinale dei bambini, avviato la loro istruzione formale con la maestra Lidia, mentre Nathan avrebbe accettato una casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli.
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