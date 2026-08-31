Scopriamo cosa succederà sabato 5 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 5 settembre, Cristobal annuncia la fine dell'incarico di Petra come governante.
Lorenzo sospetta una relazione tra Angela e Curro data l'assenza di entrambi. Nel frattempo Jacobo indaga sul percorso della posta per fare luce sulle misteriose lettere di Catalina.
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