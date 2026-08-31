Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 24 al 30 agosto su Rete 4, Leocadia nota una certa affinità tra la figlia Angela e il nuovo arrivato Beltràn. La sua idea è perciò quella di organizzare delle nozze lampo tra i due, con l'unico scopo di anticipare il matrimonio combinato tra Angela e il capitano de La Mata. Per fare tutto ciò, Leocadia coinvolge Curro.



Dopo essere stati ingannati, Manuel e Tonio discutono per capire se concedere una seconda opportunità a Enora. La ragazza farà presto ritorno all'hangar per spiegare i motivi che l'hanno spinta a prendere di nascosto i progetti del motore su cui stavano lavorando.



Tra la servitù, Petra dà segnali di miglioramento. Tuttavia, Cristobal non ha intenzione di concedergli ulteriore riposo: se non vuole perdere il posto di governante, Petra dovrà dimostrare di saper nuovamente coordinare il suo lavoro.



Maria rivela a padre Samuel e a donna Pia di essere incinta.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35 e il sabato in prima serata, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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