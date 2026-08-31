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La promessa

SOAP31 agosto 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 7 al 13 settembre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 7 al 13 settembre su Rete 4
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Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 7 al 13 settembre ?

La Promessa, le trame dal 7 al 13 settembre

Manu Imizcoz (Santo Pellicer) in una scena de La Promessa
Manu Imizcoz (Santo Pellicer) in una scena de La Promessa

Jacobo accusa Martina di essere coinvolta nelle misteriose lettere di Catalina, ma lei nega. Curro e Angela si incontrano di nuovo. Intanto Maria continua a essere divisa sul futuro della gravidanza, Teresa riflette sulla proposta di diventare governante e Adriano rifiuta l'invito alla festa del duca.

Curro confida ad Angela che Leocadia vuole allontanarlo da La Promessa dopo le nozze con Beltrán. Teresa viene eletta nuova governante e Lope prepara una trappola per smascherare Madame Cocotte.

Teresa affronta il suo primo giorno da governante, mentre Angela e Beltrán preparano le nozze.

L'addio tra Angela e Curro sembra definitivo, ma alla festa del Duca Lorenzo sconvolge tutti annunciando pubblicamente il fidanzamento con la ragazza.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4, il sabato in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity.

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