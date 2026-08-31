La Promessa, le trame della settimana dal 7 al 13 settembre

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 7 al 13 settembre ?
Jacobo accusa Martina di essere coinvolta nelle misteriose lettere di Catalina, ma lei nega. Curro e Angela si incontrano di nuovo. Intanto Maria continua a essere divisa sul futuro della gravidanza, Teresa riflette sulla proposta di diventare governante e Adriano rifiuta l'invito alla festa del duca.
Curro confida ad Angela che Leocadia vuole allontanarlo da La Promessa dopo le nozze con Beltrán. Teresa viene eletta nuova governante e Lope prepara una trappola per smascherare Madame Cocotte.
Teresa affronta il suo primo giorno da governante, mentre Angela e Beltrán preparano le nozze.
L'addio tra Angela e Curro sembra definitivo, ma alla festa del Duca Lorenzo sconvolge tutti annunciando pubblicamente il fidanzamento con la ragazza.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4, il sabato in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google