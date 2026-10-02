La Promessa, perché non va in onda sabato 3 ottobre in prima serata?

Sabato 3 ottobre La Promessa non andrà in onda in prima serata su Rete 4. I nuovi episodi della serie spagnola dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo verranno trasmessi tutti i giorni alle 19.40, su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
Sabato 3 ottobre, in prima serata su Rete 4, andrà in onda The Bourne Identity, film con protagonista Matt Damon. L'attore statunitense veste i panni di Jason Bourne, uomo diventato bersaglio di alcuni sicari che viene salvato da un peschereccio italiano nel Mar Mediterraneo. Quando si risveglia dall'anestesia totale, non ricorda assolutamente nulla di sé e del suo passato. Proverà dunque a rimettere insieme gli indizi per ricostruire la sua identità.
Le ultime puntate de La Promessa si focalizzano sul conto alla rovescia che manca al matrimonio tra il capitano Lorenzo De La Mata e Angela. Nonostante i tentativi di Manuel e Alonso per annullare le nozze, l'evento è sempre più imminente e la stessa Angela sembra rassegnata al suo destino.
L'organizzazione del matrimonio ricade anche sulla servitù, con Teresa messa a dura prova nella gestione degli impegni da far rispettare a tutte le domestiche.
Dopo approfondite ricerche, Lope e Vera si sono affidati a Petra per scoprire chi sta pubblicando sul giornale locale le ricette illustrate del cuoco, sotto l'identità di Madame Cocotte. I due restano particolarmente sorpresi nel venire a sapere che il colpevole di tutto è Santos, presto chiamato a dover rispondere delle sue azioni davanti a Cristobal.
Mentre Martina e Jacobo appaiono sempre più distanti, Maria viene invitata da padre Samuel e donna Pia a parlare con Carlo, il padre del figlio che porta in grembo.