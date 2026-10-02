La Promessa, perché non va in onda sabato 3 ottobre in prima serata?

Le ultime puntate de La Promessa si focalizzano sul conto alla rovescia che manca al matrimonio tra il capitano Lorenzo De La Mata e Angela. Nonostante i tentativi di Manuel e Alonso per annullare le nozze, l'evento è sempre più imminente e la stessa Angela sembra rassegnata al suo destino.



L'organizzazione del matrimonio ricade anche sulla servitù, con Teresa messa a dura prova nella gestione degli impegni da far rispettare a tutte le domestiche.



Dopo approfondite ricerche, Lope e Vera si sono affidati a Petra per scoprire chi sta pubblicando sul giornale locale le ricette illustrate del cuoco, sotto l'identità di Madame Cocotte. I due restano particolarmente sorpresi nel venire a sapere che il colpevole di tutto è Santos, presto chiamato a dover rispondere delle sue azioni davanti a Cristobal.



Mentre Martina e Jacobo appaiono sempre più distanti, Maria viene invitata da padre Samuel e donna Pia a parlare con Carlo, il padre del figlio che porta in grembo.





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