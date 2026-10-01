La Promessa, Petra scopre chi è Madame Cocotte

L'ultimo episodio de La Promessa, in onda mercoledì 30 settembre su Rete 4, ha rivelato chi si cela dietro l'identità di Madame Cocotte grazie alle indagini condotte da Petra tra la servitù.

Chi è Madame Cocotte

Il giornale locale aveva iniziato a pubblicare da tempo una serie di ricette illustrate di cucina firmate da Madame Cocotte, riscuotendo un enorme successo tra i lettori. La notizia aveva fatto grande scalpore anche a La Promessa, in quanto le ricette pubblicate nascevano in realtà gli appunti di Lope.



Il cuoco - ora valletto - aveva inizialmente dato poco peso alla notizia, ma col passare del tempo si era infastidito e con l'aiuto di Vera aveva iniziato a indagare su chi potesse celarsi dietro l'identità di Madame Cocotte.



Dopo una serie di tentativi andati a vuoto, la coppia si era rivolta a donna Petra, che aveva accettato l'incarico per provare a fare luce sulla questione. In poco tempo la domestica sembra essere arrivata al colpevole del furto, rivelato durante la puntata in onda mercoledì 30 settembre su Rete 4.



Dietro Madame Cocotte si nasconde Santos, scoperto in quanto nella sua stanza è nascosta una cartella con le riproduzioni delle ricette di Lope. Tuttavia, il valletto propone a Petra di dividere i guadagni ricevuti dal giornale e continuare a ingannare il cuoco senza essere smascherato. Non resta che seguire le prossime puntate della serie spagnola per scoprire come intenderà agire Petra.

Per scoprirlo, l'appuntamento con La Promessa è ogni giorno alle 19.30 su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.