Scopriamo cosa succederà venerdì 2 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 2 ottobre, Lope viene celebrato come Madame Cocotte e incaricato del banchetto nuziale.
Adriano organizza una cena per Martina mentre Tono scopre che Enora continua a mentire. Infine, Angela sviene dopo aver visto il suo abito da sposa.