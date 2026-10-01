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ANTICIPAZIONI01 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 2 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 2 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 2 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 2 ottobre

Una scena de La Promessa
Una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 2 ottobre, Lope viene celebrato come Madame Cocotte e incaricato del banchetto nuziale.

Adriano organizza una cena per Martina mentre Tono scopre che Enora continua a mentire. Infine, Angela sviene dopo aver visto il suo abito da sposa.

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