La Promessa, le trame della settimana dal 5 all'11 ottobre

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 5 all'11 ottobre ?
Lope riceve l'offerta di lavorare in un ristorante di Siviglia, ma intende rifiutare perché non vuole lasciare Vera. Manuel mette alle stratte Enora.
Enora confida a Manuel che li ha ingannati perché costretta ad agire agli ordini del duca de Carvajal y Fuentes.
Martina decide di continuare la sua relazione con Jacobo. Adriano si congratula con lei per la riconciliazione con il fidanzato, ma la ragazza si sente a pezzi per colpa del bacio che c'è stato tra loro.
Petra discute con Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristóbal.
L'investigatore rivela ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina sta guidando un gruppo di rivoluzionari per incitare i lavoratori a ribellarsi e a lottare per i propri diritti.
Infine, Angela, vestita da sposa e rassegnata per le sue nozze, scrive una lettera di addio a Curro.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.