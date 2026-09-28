La Promessa, le trame della settimana dal 5 all'11 ottobre

Manuel Regueiro (Alonso) e Guillermo Serrano (Lorenzo) in una scena de La Promessa

Lope riceve l'offerta di lavorare in un ristorante di Siviglia, ma intende rifiutare perché non vuole lasciare Vera. Manuel mette alle stratte Enora.

Enora confida a Manuel che li ha ingannati perché costretta ad agire agli ordini del duca de Carvajal y Fuentes.

Martina decide di continuare la sua relazione con Jacobo. Adriano si congratula con lei per la riconciliazione con il fidanzato, ma la ragazza si sente a pezzi per colpa del bacio che c'è stato tra loro.

Petra discute con Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristóbal.

L'investigatore rivela ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina sta guidando un gruppo di rivoluzionari per incitare i lavoratori a ribellarsi e a lottare per i propri diritti.

Infine, Angela, vestita da sposa e rassegnata per le sue nozze, scrive una lettera di addio a Curro.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE