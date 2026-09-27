Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
La promessa
ANTICIPAZIONI27 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 28 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 28 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Scopriamo cosa succederà lunedì 28 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 28 settembre

Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa
Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 28 settembre, Lope pretende che Santos venga punito, in quanto gli ha rubato le ricette e l'onore.

Cristobal gli consegna il denaro guadagnato dalle pubblicazioni. Manuel offre al capitano de la Mata il 25% della Promessa, ma in cambio l'uomo dovrà rinunciare al matrimonio con Angela.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto