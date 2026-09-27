Scopriamo cosa succederà lunedì 28 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 28 settembre, Lope pretende che Santos venga punito, in quanto gli ha rubato le ricette e l'onore.
Cristobal gli consegna il denaro guadagnato dalle pubblicazioni. Manuel offre al capitano de la Mata il 25% della Promessa, ma in cambio l'uomo dovrà rinunciare al matrimonio con Angela.