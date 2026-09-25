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ANTICIPAZIONI25 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 26 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 26 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 26 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 26 settembre

Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa
Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 26 settembre, il confronto tra Maria e Carlo sulla gravidanza risulta fallimentare.

Lope e Vera accusano Santos di essere il falso Madame Cocotte, denunciandolo anche a Cristobal. Nel frattempo, Lorenzo gradirebbe la presenza della cuoca alle sue nozze.

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