Scopriamo cosa succederà sabato 26 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 26 settembre, il confronto tra Maria e Carlo sulla gravidanza risulta fallimentare.
Lope e Vera accusano Santos di essere il falso Madame Cocotte, denunciandolo anche a Cristobal. Nel frattempo, Lorenzo gradirebbe la presenza della cuoca alle sue nozze.