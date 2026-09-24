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ANTICIPAZIONI24 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 25 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 25 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 25 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 25 settembre

Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa
Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 25 settembre, Leocadia e Cristobal organizzano un incontro con un finto investigatore, lasciando Adriano senza risposte su Catalina.

Manuel decide di collaudare il motore in volo. Infine, Maria si prepara a rivelare a Carlo la sua gravidanza.

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