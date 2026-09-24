Scopriamo cosa succederà venerdì 25 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 25 settembre, Leocadia e Cristobal organizzano un incontro con un finto investigatore, lasciando Adriano senza risposte su Catalina.
Manuel decide di collaudare il motore in volo. Infine, Maria si prepara a rivelare a Carlo la sua gravidanza.