La Promessa, Curro rapisce e tiene in ostaggio il capitano Lorenzo De La Mata

Nei nuovi episodi de La Promessa, la serie spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Rete 4, Curro perde la pazienza di fronte alle continue provocazioni del capitano De La Mata Lorenzo e arriva a rapirlo per tenerlo in ostaggio.



Dopo l'ennesimo battibecco tra i due, avvenuto a tarda sera e senza testimoni, il ragazzo passa all'azione e sfoga la sua rabbia contro il capitano. Lo rapisce e lo tiene in ostaggio nella stanza segreta che una volta era appartenuta a Dolores, la mamma di Curro e Jana.



Qui il valletto ha modo di confrontarsi una volta per tutte con Lorenzo, condividendo i suoi sospetti su quanto accaduto a palazzo: dalla morte di Jana ai rapporti con la gioielleria in cui sarebbe stato commissionato l'incidente mortale - poi fallito - ai danni di Curro.



Il capitano continua a negare qualsiasi suo coinvolgimento e a sostenere una versione che non fa altro che irritare maggiormente Curro.

Come si concluderà la vicenda? Per scoprirlo, l'appuntamento con La Promessa è ogni giorno alle 19.30 su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.