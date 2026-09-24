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La promessa
COSA SUCCEDE?24 settembre 2026

La Promessa, il capitano Lorenzo De La Mata muore per mano di Curro?

Il valletto reagisce alle provocazioni e impugna la pistola: cos'è successo nell'ultimo episodio della serie spagnola e cosa succederà nella prossima puntata?
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L'ultimo episodio de La Promessa, in onda giovedì 25 settembre su Rete 4, si è concluso con Curro in procinto di sparare al capitano Lorenzo De La Mata. Ha intenzione di ucciderlo?

Il rapimento di Lorenzo

La serie spagnola si è recentemente focalizzata un incredibile colpo di scena, con Curro che ha rapito Lorenzo e lo tiene in ostaggio in quella che una volta era la stanza segreta di Dolores.

Qui, Curro cerca in tutti i modi di estorcere una confessione da parte del capitano. Secondo il valletto, Lorenzo sarebbe colpevole di diversi crimini, su tutti la morte di Jana e la pazzia provocata a Eugenia. A questo proposito, il ragazzo decide di condividere tutti i suoi sospetti con il Capitano, raccontando anche una parte delle indagini fatte nel corso del tempo.

Tuttavia il Capitano De La Mata non sembra intenzionato a cedere e non cambia la sua versione dei fatti, dichiarandosi innocente.

Parole che non fanno altro che irritare Curro, deciso a mettere fine alla morte di Lorenzo. Quando sembra deciso a sparare, Angela irrompe nella stanza e lo prega di ripensarci.
Curro risparmierà il capitano Lorenzo De La Mata o deciderà di ucciderlo?

Per scoprirlo, l'appuntamento con La Promessa è ogni giorno alle 19.30 su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Guillermo Serrano e Xavi Lock, rispettivamente Lorenzo De La Mata e Curro, in una scena da La Promessa
Guillermo Serrano e Xavi Lock, rispettivamente Lorenzo De La Mata e Curro, in una scena da La Promessa

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