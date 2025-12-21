La Promessa, Jana muore

La Promessa, Manuel trova Jana in fin di vita







La morte di Jana scuote clamorosamente La Promessa, la famosa serie spagnola che accende i riflettori sulle vicende dei marchesi de Luján, tra i più grandi proprietari terrieri della Spagna, e sulla servitù della tenuta.

La rivelazione di Jana

Dopo aver scoperto l'esistenza di una stanza segreta collegata attraverso un passaggio nascosto con la camera di Cruz, Jana prova a fare luce sulla morte della madre Dolores e coinvolge anche Curro. I due decidono di rivelare la verità, ma Cruz e Leocadia si accusano a vicenda della morte della domestica. Di fronte a versioni così contrastanti, Jana annuncia alle due dame la sua intenzione di rivolgersi alla Guardia Civile per arrivare alla verità.

L'aggressione a Jana

La mattina seguente Manuel fa ritorno alla Promessa dopo essersi allontanato per impegni di lavoro, ma al suo ingresso in camera trova Jana in fin di vita. La donna è stata colpita da un proiettile di pistola e ha perso molto sangue. Nonostante il tempestivo intervento del medico, le condizioni della donna e del bambino che porta in grembo appaiono subito gravissime.





La morte di Jana

Dopo le prime ore in cui Jana sembra dare segnali di lieve miglioramento, arrivando addirittura a svegliarsi per pochi istanti, la ragazza inizia a peggiorare in modo radicale, fino a far perdere le speranze in un miracolo.

Manuel si addormenta accanto a lei, tenendole la mano, e sogna un loro ultimo incontro in cui si giurano amore eterno e si salutano definitivamente.

Al suo risveglio, si rende conto che il cuore della moglie ha smesso di battere: Jana è morta.

