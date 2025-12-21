La Promessa, Jana muore

La morte di Jana scuote clamorosamente La Promessa, la famosa serie spagnola che accende i riflettori sulle vicende dei marchesi de Luján, tra i più grandi proprietari terrieri della Spagna, e sulla servitù della tenuta.
Dopo aver scoperto l'esistenza di una stanza segreta collegata attraverso un passaggio nascosto con la camera di Cruz, Jana prova a fare luce sulla morte della madre Dolores e coinvolge anche Curro. I due decidono di rivelare la verità, ma Cruz e Leocadia si accusano a vicenda della morte della domestica. Di fronte a versioni così contrastanti, Jana annuncia alle due dame la sua intenzione di rivolgersi alla Guardia Civile per arrivare alla verità.
La mattina seguente Manuel fa ritorno alla Promessa dopo essersi allontanato per impegni di lavoro, ma al suo ingresso in camera trova Jana in fin di vita. La donna è stata colpita da un proiettile di pistola e ha perso molto sangue. Nonostante il tempestivo intervento del medico, le condizioni della donna e del bambino che porta in grembo appaiono subito gravissime.
Dopo le prime ore in cui Jana sembra dare segnali di lieve miglioramento, arrivando addirittura a svegliarsi per pochi istanti, la ragazza inizia a peggiorare in modo radicale, fino a far perdere le speranze in un miracolo.
Manuel si addormenta accanto a lei, tenendole la mano, e sogna un loro ultimo incontro in cui si giurano amore eterno e si salutano definitivamente.
Al suo risveglio, si rende conto che il cuore della moglie ha smesso di battere: Jana è morta.