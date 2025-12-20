Alessandro Iannoni dedica dolcissime parole a sua mamma Carmen Di Pietro. "Io ti prendo sempre in giro, mamma, ma se devo ringraziare qualcuno nella vita siete tu e papà", dice in lacrime Alessandro, nato nel 2001 dalla relazione di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni.

Mamma anche di Carmelina - nata nel 2008 sempre dalla relazione con Giuseppe Iannoni -, a proposito dei suoi figli Carmen Di Pietro dice: "Sono la mia gioia. Noi scherziamo sempre tra di noi, ma siamo molto legati".

A Verissimo, Alessandro Iannoni ha presentato anche la fidanzata Virginia, a cui è legato da un anno e mezzo. A proposito della loro relazione, Carmen Di Pietro ha detto: "Virginia mi piace, è una bella ragazza, intelligente, pacata. Prima di sposarsi però devono trovare un lavoro stabile".

