L'intervista20 dicembre 2025

Stefano Bettarini e il desiderio della compagna Nicoletta Larini di avere un figlio: "Mi vedrei nonno"

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini parlano a Verissimo del matrimonio e dell'idea di allargare la famiglia
Stefano Bettarini e Nicoletta Larini parlano a Verissimo dell'idea di allargare la famiglia.

"Quando ho conosciuto Stefano ero più bimba, adesso, alla soglia dei 32 anni, inizio a pensare all'idea di avere un figlio. Sento un po' di istinto materno, mi immagino mamma", afferma Nicoletta Larini, legata a Stefano Bettarini dal 2017.

Già papà di Niccolò (1998) e Giacomo (2000) - nati dal matrimonio con Simona Ventura - dell'idea di avere un altro figlio, l'ex calciatore dice: "Sono frenato, mi vedrei nonno". In futuro Stefano Bettarini e Nicoletta Larini non escludono il matrimonio: "Non ne abbiamo mai parlato ufficialmente, ma un pensierino ce lo facciamo dopo quasi nove anni insieme".

