Claudio Amendola, il ricordo in lacrime di Antonello Fassari: "Ogni ciak dei Cesaroni dedicato a lui"

Claudio Amendola ha ricordato in lacrime a Verissimo l'amico e collega Antonello Fassari, scomparso lo scorso aprile. "Su Antonello non ce la faccio a non piangere, però sono lacrime di gioia vera perché so che si sintonizza mezz'ora prima che cominci la puntata", ha detto l'attore e regista, riferendosi alla nuova stagione de I Cesaroni, che sta per arrivare.



Pensando alle riprese della nuova stagione, Claudio Amendola, 62 anni, ha aggiunto: "Antonello c'è stato vicino, l'abbiamo sentito lì. Sul ciak era scritto 'ciao Antonello' e ogni ciak è stato un saluto, un abbraccio, un meraviglioso ricordo".