Barbara Bouchet e il rapporto con il tempo che passa: "Non mi piace tanto"

Barbara Bouchet parla a Verissimo del suo rapporto con il tempo che passa: "Fino a due anni fa lo vivevo benissimo, adesso non mi piace tanto. Ora penso sempre meno a quello che voglio fare in futuro e sempre di più al passato". L'attrice, 82 anni, spiega: “Non voglio guardare indietro, voglio guardare avanti però non è più lo stesso".



A Verissimo, Barbara Bouchet racconta anche di aver vissuto un amore più maturo, dopo la fine del suo matrimonio con Luigi Borghese, con cui ha avuto i figli Alessandro e Massimiliano. "Ho vissuto per 14 anni un amore diverso, un amore più maturo", afferma l'attrice, senza rivelare il nome di quel compagno: "Ho vissuto quella storia in silenzio. Oggi lui non c'è più".

