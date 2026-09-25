Scopriamo cosa succederà sabato 26 settembre, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 26 settembre in prima serata, Lope e Vera rivelano a Don Cristobal che Santos è il ladro delle ricette.
Manuel incarica Enora e Tono di progettare un nuovo aeroplano, ma fra di loro c'è grande tensione: Enora ribadisce a Tono che le serve tempo per chiarire i suoi sentimenti.
Pia finge di stare bene per non far preoccupare Curro. Carlo continua a corteggiare tutte le cameriere del palazzo, il che infastidisce Maria.
Infine, Jacobo parte per andare a trovare i suoi genitori.