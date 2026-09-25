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ANTICIPAZIONI25 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 26 settembre in prima serata

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 26 settembre in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 26 settembre, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 26 settembre in prima serata

Sara Molina (Maria) in una scena de La Promessa
Sara Molina (Maria) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 26 settembre in prima serata, Lope e Vera rivelano a Don Cristobal che Santos è il ladro delle ricette.

Manuel incarica Enora e Tono di progettare un nuovo aeroplano, ma fra di loro c'è grande tensione: Enora ribadisce a Tono che le serve tempo per chiarire i suoi sentimenti.

Pia finge di stare bene per non far preoccupare Curro. Carlo continua a corteggiare tutte le cameriere del palazzo, il che infastidisce Maria.

Infine, Jacobo parte per andare a trovare i suoi genitori.

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