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ANTICIPAZIONI26 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 27 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 27 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 27 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 27 settembre

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 27 settembre, Leocadia rivela ad Adriano e Martina che l’investigatore ha individuato una possibile pista per rintracciare Catalina.

Enora, Tono e Manuel lavorano al nuovo motore. Inoltre, Teresa introduce regole più rigide per la servitù, provocando malcontento e tensioni.

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