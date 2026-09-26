Scopriamo cosa succederà domenica 27 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 27 settembre, Leocadia rivela ad Adriano e Martina che l’investigatore ha individuato una possibile pista per rintracciare Catalina.
Enora, Tono e Manuel lavorano al nuovo motore. Inoltre, Teresa introduce regole più rigide per la servitù, provocando malcontento e tensioni.