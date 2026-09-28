Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 21 al 27 settembre su Rete 4, Lorenzo scompare misteriosamente dal palazzo. Solo in un secondo momento, si scoprirà che il capitano De La Mata è ostaggio da Curro. Il valletto decide di condividere i suoi sospetti sugli ultimi incidenti avvenuti a La Promessa, puntando il dito proprio contro Lorenzo.



Tuttavia, il capitano continua a respingere le accuse e riesce a salvarsi. Si rivelerà cruciale l'intervento di Angela, che se in un primo momento chiede a Curro di risparmiare la vita al capitano, successivamente cede alle pressioni di quest'ultimo e tenta di ucciderlo, senza però sapere che la pistola sia in realtà scarica.



Una volta liberato, Lorenzo rientra alla Promessa fingendo di aver avuto una serata movimentata con vecchi amici e promette di vendicarsi sull'infelicità di Angela.



Curro chiede aiuto a Manuel per evitare l'imminente matrimonio tra Lorenzo e Angela, mentre la figlia di Leocadia studia uno stratagemma per allontanarsi dalla Promessa subito dopo le nozze.



Lope e Vera decidono di affidarsi a Petra per smascherare la vera identità di Madame Cocotte, ovvero la persona che continua a pubblicare sul giornale le ricette di Lope sotto falso nome.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35 e il sabato in prima serata, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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