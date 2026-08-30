Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI30 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 31 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 31 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Scopriamo cosa succederà lunedì 31 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 31 agosto

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 31 agosto, tutti si rivelano attratti dal progetto del motore.

Inoltre, Curro scopre che una ricetta di Lope è stata pubblicata da una misteriosa Madame Cocotte.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche