Scopriamo cosa succederà sabato 29 agosto, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 29 agosto in prima serata, Angela vuole migliorare il rapporto con Beltrán e chiede a Curro di farsi da parte, Leocadia, invece, insiste perché i due si sposino.
Nel frattempo, aumentano i dubbi riguardo la misteriosa lettera di Catalina , Maria riceve il sostegno di Samuel e Petra scopre di poter perdere il ruolo di governante. La donna, ottiene da Cristóbal cinque giorni per dimostrare il suo valore.
Curro chiude la relazione con Angela, convinto che la ragazza possa stare meglio al fianco di Beltrán, al quale la giovane propone il matrimonio. Infine, Leocadia alimenta i dubbi sulla lettera di Catalina.
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